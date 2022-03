Шмыгаль посоветовал министру обороны Великобритании использовать кодовое слово "паляныця"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним попытался поговорить самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

По его словам, никакие "российская дезинформация, искажения и грязные уловки" не могут отвлечь внимание от нарушений РФ прав человека и незаконного вторжения в Украину.

Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2

В свою очередь Денис Шмыгаль попросил министра, чтобы тот в следующий раз попросил собеседника произнести слово "паляныця" перед тем, как начать разговор:

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP, ask to say the word "palianytsia before you will start the conversation. Despite all attempts of Russian disinformation, the world can see that the truth is behind #Ukraine. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5