Шмигаль порадив міністру оборони Великої Британії використати кодове слово "паляниця"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що з ним спробував поговорити самозванець, який видавав себе за прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Про це він написав у себе на сторінці у Twitter.
Що сталося
"Сьогодні зі мною спробував поговорити самозванець, який видавав себе за українського прем'єра. Він поставив кілька питань, що вводять в оману, і – після того, як у мене виникли підозри – я перервав дзвінок", – заявив він.
За його словами, жодні "російська дезінформація, спотворення та брудні хитрощі" не можуть відвернути увагу від порушень РФ прав людини та незаконного вторгнення в Україну.
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Today attempt was made by impostor claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2- Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022
Відповідь Шмигаля
Своєю чергою Денис Шмигаль попросив міністра, щоб той наступного разу попросив співрозмовника вимовити слово "паляниця" перед тим, як розпочати розмову:
"Наступного разу, пане міністре, попросіть вимовити слово "паляниця" перед тим, як почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ бачить, що за Україною стоїть правда".
Next time, Mr. Minister @BWallaceMP , ask to say the word " palianytsia before you will start the conversation. #Ukraine . https://t.co/gTjJ1Yz5Q5- Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022
Нагадаємо, президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.