Шмигаль порадив міністру оборони Великої Британії використати кодове слово "паляниця"

Бен Воллес заявив, що з ним намагався зв'язатися самозванець

Прем'єр-міністр України дав важливу пораду міністру оборони Великобританії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що з ним спробував поговорити самозванець, який видавав себе за прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це він написав у себе на сторінці у Twitter.

Реклама

Що сталося

"Сьогодні зі мною спробував поговорити самозванець, який видавав себе за українського прем'єра. Він поставив кілька питань, що вводять в оману, і – після того, як у мене виникли підозри – я перервав дзвінок", – заявив він.

За його словами, жодні "російська дезінформація, спотворення та брудні хитрощі" не можуть відвернути увагу від порушень РФ прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Today attempt was made by impostor claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2 - Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022

Відповідь Шмигаля

Своєю чергою Денис Шмигаль попросив міністра, щоб той наступного разу попросив співрозмовника вимовити слово "паляниця" перед тим, як розпочати розмову:

Реклама

"Наступного разу, пане міністре, попросіть вимовити слово "паляниця" перед тим, як почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ бачить, що за Україною стоїть правда".

Next time, Mr. Minister @BWallaceMP , ask to say the word " palianytsia before you will start the conversation. #Ukraine . https://t.co/gTjJ1Yz5Q5 - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

Нагадаємо, президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.

Читайте також: