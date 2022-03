Шмигаль порадив міністру оборони Великої Британії використати кодове слово "паляниця"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що з ним спробував поговорити самозванець, який видавав себе за прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це він написав у себе на сторінці у Twitter.

За його словами, жодні "російська дезінформація, спотворення та брудні хитрощі" не можуть відвернути увагу від порушень РФ прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Today attempt was made by impostor claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2