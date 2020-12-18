Шмыгаль рассказал, когда начнется вакцинация врачей от COVID-19

В первую очередь вакцинировать будут врачей

Правительство разрабатывает Национальный план вакцинации от COVID-19, который планируется утвердить в ближайшее время. Уже с февраля могут начать вакцинировать от коронавируса врачей.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021", передает "Интерфакс".

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз COVAX. Далее помесячно это количество будет расти", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в первую очередь вакцинируют медиков, военных и людей, которые находятся в группе риска.

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Так, 4 млн человек получат возможность вакцинироваться благодаря глобальной инициативе COVAX. Согласно договоренностям, Украина получит 8 млн доз вакцины.

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Шмыгаль подчеркнул, что в бюджете создан специальный фонд для закупки вакцин. Поэтому государство будет докупать то количество вакцин, которое нужно будет для вакцинации.

К слову, премьер Денис Шмыгаль считает: чтобы полностью убрать риск пандемии COVID-19, нужно вакцинировать 90% населения Украины, но это не реально.

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