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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне, а у Байдена – о планах Путина на Украину: главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
18 декабря, 07:02
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За последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн, считает премьер-министр, а Белый дом дословно заявил: "Путин, похоже, не собирается вторгаться"
Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь., а у экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан. Коллаж "Сегодня"
Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь., а у экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Новый перл от Гогилашвили – закурил во время интервью

Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили позволил себе покурить во время интервью журналистам издания "Бабель". При этом интервью проходило в закрытом помещении. Закурить бывшему чиновнику захотелось во время вопроса про его возможные судимости.

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Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили / Коллаж "Сегодня"
Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили / Коллаж "Сегодня"

Украинцы будут с теплом и светом: Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне

Ситуация в энергетике на сегодня является абсолютно стабильной и контролируемой. Об этом во время брифинга по созданию координационного энергетического штаба заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. По его словам, за последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн.

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Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. Коллаж "Сегодня"
Шмыгаль заверил, что Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. Коллаж "Сегодня"

Вторжения не будет? У Байдена рассказали о планах Путина на Украину

Такое заявление сделал советник администрации президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, которого СМИ называют весьма лояльным представителем Вашингтона к Российской Федерации. "Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – сказал Салливан, передает PBS NewsHour.

У экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан / Коллаж "Сегодня"
У экспертов есть сомнения, на кого работает Джейк Салливан / Коллаж "Сегодня"

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"Киевавтодор" заказал ремонт Крещатика за 750 миллионов

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" по результатам тендера заключила соглашение с "Онур конструкцион интернешнл" на ремонт улицы Крещатик стоимостью 739,50 миллиона гривень. Компания "Онур" сообщил, что обычный размер зарплаты обычных строительных рабочих в компании в этом году составил 20 тыс. грн (18,5 тыс. грн. оклад и полторы тысячи гривен на отпускные), сообщает издание "Наші гроші". В договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта, максимальный срок – конец 2023 года.

В договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта. Коллаж "Сегодня"
В договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта. Коллаж "Сегодня"

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