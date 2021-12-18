Шмигаль розповів про опалювальний сезон, а у Байдена – про плани Путіна на Україну: головні новини за ніч

За останні два-три тижні запаси вугілля на складах зросли на 100 тис. тонн, вважає прем'єр-міністр, а Білий дім дослівно заявив: "Путін, схоже, не збирається вторгатися"

Шмигаль запевнив, що Україна законтрактувала імпорт вугілля на грудень та січень, а експерти мають сумніви, на кого працює Джейк Салліван. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Новий перл від Гогілашвілі – закурив під час інтерв'ю

Скандально відомий тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі дозволив собі покурити під час інтерв'ю журналістам видання "Бабель". При цьому інтерв'ю проходило у закритому приміщенні. Закурити колишньому чиновнику захотілося під час питання про його можливу судимість.

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Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі / Колаж "Сьогодні"

Українці будуть із теплом та світлом: Шмигаль розповів про опалювальний сезон

Ситуація в енергетиці на сьогодні є абсолютно стабільною та контрольованою. Про це під час брифінгу щодо створення координаційного енергетичного штабу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

Шмигаль запевнив, що Україна законтрактувала імпорт вугілля на грудень та січень. За його словами, протягом останніх двох-трьох тижнів запаси вугілля на складах зросли на 100 тис. тонн.

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Шмигаль запевнив, що Україна законтрактувала імпорт вугілля на грудень та січень. Колаж "Сьогодні"

Вторгнення не буде? У Байдена розповіли про плани Путіна на Україну

Таку заяву зробив радник адміністрації президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, якого ЗМІ називають дуже лояльним представником Вашингтона до Російської Федерації. "Ми, в принципі, готові до діалогу. Зараз Росія висловила свої побоювання стосовно дій Америки та НАТО. Ми збираємось викласти наші побоювання", – сказав Салліван, передає PBS NewsHour.

Експерти мають сумніви, на кого працює Джейк Салліван / Колаж "Сьогодні"

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"Київавтодор" замовив ремонт Хрещатика за 750 мільйонів

Комунальна корпорація "Київавтодор" за результатами тендеру уклала угоду з "Онур конструкцій інтернешнл" на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 мільйона гривень . Компанія "Онур" повідомив, що звичайний розмір зарплати звичайних будівельних робітників у компанії цього року становив 20 тис. грн (18,5 тис. грн. оклад та півтори тисячі гривень на відпускні), повідомляє видання "Наші гроші". У договорі з підрядником немає точних даних щодо термінів виконання ремонту, максимальний строк – кінець 2023 року.