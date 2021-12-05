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Схватил за горло и тащил к директору. В Одессе уволили учителя, поднявшего руку на ученика (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 декабря, 14:19
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Учитель потерял работу сразу же после инцидента
На уроке учитель в прямом смысле пытался затянуть ученика к директору
На уроке учитель в прямом смысле пытался затянуть ученика к директору / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе в школе №82 учитель применил силу по отношению к ученику. На уроке он в прямом смысле пытался затянуть ученика к директору.

Об этом сообщила директор департамента образования горсовета Елена Буйневич в Facebook.

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По ее словам, мужчину уже уволили. Но, к сожалению, это не редкий случай.

"Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы ни было, поднять руку на ребенка – равно выйти из профессии, все", – написала Буйневич.

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Что делать учителям, если дети срывают уроки

Буйневич подчеркнула, что в случаях, когда ребенок категорически отрицает нормы поведения, школа не должна выглядеть беззащитной.

По ее словам, существует четкий алгоритм действий, куда следует обращаться в подобных случаях.

  • Психологическая служба.
  • Ювенальная полиция.
  • Службы, помогающие стимулировать родителей к исполнению своих обязанностей.

"Спрашиваю, работали ли со специалистами? Обращались ли за помощью? Нет. Пусть как-то учителя на уроках… чтобы тихо" , – написала чиновник.

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В Киеве учитель обзывал и угрожал детям

В Киеве учитель угрожал пятиклассникам и обзывал их в коридоре. Момент попал на видео. Там можно увидеть, как дети стоят под кабинетом, а учитель обзывает их.

"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" – говорил учитель.

Кроме того, педагог сказал, чтобы ученики позвали к нему их классного руководителя.

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