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Сильные ливни и грозы: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды

21 апреля, 11:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Особенно теплая погода в четверг ждет жителей столицы, но не обойдется без неприятного сюрприза

Погода в Украине испортилась и завтра всю территорию страны накроют дожди, местами сильные ливни и грозы. Но есть и хорошие новости – потеплеет до +18.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в западных, северных, Винницкой областях могут быть местами ливни и грозы. На остальной территории дожди возможны местами и меньшей интенсивности (карта).

На юге, востоке и в центре в четверг может даже показываться солнце.

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Температура воздуха в течение дня повысится до 12-18 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, теплый, на западе и севере – порывистый.

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В Киеве днем столбики термометров поднимутся до 15-18 градусов, но весеннюю погоду подпортит дождь с грозой.

А вот в Укргидрометцентре предупреждают любителей горного отдыха: в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

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Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты замело снегом.

Видео: Сегодня

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погода дождь прогноз погоды гроза синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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