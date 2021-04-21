Сильные ливни и грозы: синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды

Погода в Украине испортилась и завтра всю территорию страны накроют дожди, местами сильные ливни и грозы. Но есть и хорошие новости – потеплеет до +18.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в западных, северных, Винницкой областях могут быть местами ливни и грозы. На остальной территории дожди возможны местами и меньшей интенсивности (карта).
На юге, востоке и в центре в четверг может даже показываться солнце.
Температура воздуха в течение дня повысится до 12-18 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, теплый, на западе и севере – порывистый.
В Киеве днем столбики термометров поднимутся до 15-18 градусов, но весеннюю погоду подпортит дождь с грозой.
А вот в Укргидрометцентре предупреждают любителей горного отдыха: в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
Как сообщали новости "Сегодня", Карпаты замело снегом.
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