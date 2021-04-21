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Сильні зливи і грози: синоптик попередила українців про погіршення погоди

21 квітня, 11:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Особливо тепла погода у четвер чекає жителів столиці, але не обійдеться без неприємного сюрпризу

Погода в Україні зіпсувалася і завтра всю територію країни накриють дощі, місцями сильні зливи та грози. Та є й хороші новини – потеплішає до +18.

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Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в західних, північних, Вінницькій областях можуть бути місцями зливи і грози. На решті території дощі можливі місцями і меншої інтенсивності (карта).

На півдні, сході та в центрі у четвер може навіть показуватися сонце.

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Температура повітря протягом дня підвищиться до 12-18 градусів.

Вітер очікується південно-західний, теплий, на заході і півночі – поривчастий.

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У Києві вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15-18 градусів, але весняну погоду зіпсує дощ з грозою.

А ось в Укргідрометцентрі попереджають любителів гірського відпочинку: у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Карпати замело снігом.

Відео: Сьогодні

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погода дощ прогноз погоди гроза синоптик наталка діденко

Джерело: Сьогодні

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