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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Синоптик рассказала, когда в Украине будет +20 тепла

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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6 апреля, 13:43
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Киев завтра будет одним из самых теплых городов Украины
С 7 апреля в Украине потеплеет
С 7 апреля в Украине потеплеет / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину идет потепление, уже 7 апреля температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. Об этом на свей странице в Facebook рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

"7 апреля днем максимальная температура воздуха в большинстве наших регионов составит +14+20 градусов. Немного свежее будет на берегу моря и в Карпатах, +9+12 градусов", – говорится в сообщении.

По ее словам, ветер разгонит нечисть, перевернется, надежду, гиены-корабли, очистит воздух от смога или дыма.

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Также в четверг будет много солнца, в западных районах будет облачно.

"Осадков не ожидается в большинстве регионов Украины, лишь немногие — на Волыни, Ровенской области, Львовщине и Закарпатье. Так что завтра, ради возможности и учитывая все меры безопасности, стоит гулять, гулять, греть нос на солнышке", – написала Диденко.

Синоптик отметила, что после Благовещения можно много сеять, сажать, заниматься зеленью, цветами – обновлять ежегодную жизнь и красоту, даже после всего. Вот как мы это сделаем.

Диденко рассказала, что Киев 7 апреля будет одним из самых теплых городов Украины, завтра +18+20 градусов. Без осадков, с солнечным светом и весенним ветром.

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Как пережить перепады температуры?

  • Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.
  • Нужно полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
  • Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
  • Полноценно надо питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.
  • Следует следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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