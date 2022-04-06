Синоптик розповіла, коли в Україні буде +20 тепла

Київ завтра буде одним із найтепліших міст України

З 7 квітня в Україні потеплішає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває потепління, вже 7 квітня температура повітря прогріється до 20 градусів тепла. Про це на своїй сторінці Facebook розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

"7 квітня вдень максимальна температура повітря у більшості наших регіонів становитиме +14+20 градусів. Трохи свіжіше буде на березі моря та в Карпатах, +9+12 градусів", – йдеться у повідомленні.

За її словами, вітер розжене погань, перевернеться, надію, гієни-кораблі, очистить повітря від смогу чи диму.

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Також у четвер буде багато сонця, у західних районах буде хмарно.

"Опадів не очікується в більшості регіонів України, лише небагато — на Волині, Рівненщині, Львівщині та Закарпатті. Тож завтра, заради можливості та враховуючи всі заходи безпеки, варто гуляти, гуляти, гріти носа на сонечку", – написала Діденко.

Синоптик зазначила, що після Благовіщення можна багато сіяти, садити, займатися зеленню, квітами – оновлювати щорічне життя та красу, навіть після всього. Ось як ми це зробимо.

Діденко розповіла, що Київ 7 квітня буде одним із найтепліших міст України, завтра +18+20 градусів. Без опадів, із сонячним світлом та весняним вітром.

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Як пережити перепади температури?