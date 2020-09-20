Синоптики дали прогноз на 20 сентября: чем погода удивит украинцев (карта)

В Украине сегодня, 20 сентября, сохранится сухая и довольно теплая погода. Хоть дождей сегодня в стране не будет, но небо таки затянет облаками. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура в стране установится на уровне 17-22 градусов тепла. Немного теплее будет на Закарпатье и на юге страны – там прогреет до 23-25​​ градусов.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, какой погоды ждать украинцам нынешней осенью. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух уточнила, что более значительные температурные аномалии ожидаются в северных, центральных и восточных областях Украины. А более "традиционной" осенняя погода должна быть на западе и юге страны.

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Отметим, что начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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