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Синоптики назвали регионы Украины, куда придут дожди и похолодание

Алексей Логинов Алексей Логинов
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13 июня, 12:21
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В Укргидрометцентре прогнозируют, что 30-градусная жара отступит
Дождливая погода ожидается по всей территории Украины
Дождливая погода ожидается по всей территории Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 14 июня преподнесет сюрпризы. Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что по всей стране, кроме западных областей, днем во вторник ожидаются дожди с грозами. В большинстве регионов жара отступит, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов лишь в восточных и южных областях.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 14 июня, в западных областях температура ночью составит 11-14 градусов тепла, днем до 25. Во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и других западных областях ночью пройдет дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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В южных областях и в Крыму ночью 18-22 градусов тепла, днем в Одесской области 26-28, в Херсоне, Николаеве, Симферополе 27-31. Днем ожидаются грозовые дожди, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке и в центре Украины температура ночью составит 15-18 градусов, днем в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается 30-градусная жара. Днем продут дожди с грозами, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 14 июня ночная температура составит 16-18, днем 23-25 тепла. Ночью без осадков, днем синоптики обещают дождь.

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На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, ночью 13-16 тепла, днем до 27 градусов. Также ожидается дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

Напомним, у людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.

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