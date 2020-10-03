Синоптики порадовали прогнозом погоды на начало недели

Небольшие дожди ожидаются только в западных областях Украины

В ближайшие дни погода в Украине будет теплой и преимущественно без осадков, и только на Закарпатье днем прогнозируется небольшой дождь.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 4 октября, в южных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, на Левобережье 6-11°; днём 19-24°. В Киеве – без осадков; температура воздуха ночью 12-14°, днём 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 октября самая высокая температура воздуха днём была +28,0° в 1888г., самая низкая ночью -2,6° в 1910г.

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В понедельник, 5 октября, также без осадков, лишь в западных областях местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье Чёрного моря до 17° (в восточных областях 3-8° тепла); днём 16-21°, в южной части местами и в западных областях 22-25°.

В Киеве в понедельник без осадков; температура воздуха ночью 10-12°, днём 18-20°.

3 октября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 16-21°, в Днепре в пределах Киева 16°.

Напомним, начало октября побалует украинцев теплой погодой, однако запасов тепла хватит ненадолго. К концу месяца температура снизится почти до нуля, страну накроют дожди.

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Больше о погоде читайте на сайте "Сегодня"в статье: "Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами".

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