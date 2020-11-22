Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

Садовой выиграл у Синютки выборы во Львове – результат экзитпола

22 ноября, 19:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Андрей Садовой набирает % голосов избирателей

Появились первые результаты второго тура местных выборов во Львове – по данным опроса, побеждает действующий мэр Львова Андрей Садовой.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, обнародованные в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Садовой набирает 62,8% голосов избирателей, а его оппонент Олег Синютка – 37,2%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

В тренде
"Не теряем достоинства": в Киеве почтили память Небесной сотни (фото, видео)

В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

Реклама

Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это план Б": правительство рассматривает полный локдаун в УкраинеУкраина
В Киеве продавцы шепотом зазывают покупателей
В Киеве продавцы шепотом зазывают покупателей "примерить вещи" (фото)Украина
Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 14 тысяч новых случаев
Коронавирус. В Украине за сутки выявили более 14 тысяч новых случаевУкраина
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. Репортаж
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. РепортажДругие новости
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджета
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджетаЭкономика
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять