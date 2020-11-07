Ситуацию с КСУ можно исправить, приняв законопроект Зеленского – "слуга народа"

По словам Корниенко, судьи уже начали признавать тот кризис, который сами создали

Ситуацию, которая сложилась из-за скандала с Конституционным Судом Украины, может решить принятие законопроекта президента Владимира Зеленского о перезагрузке КС.

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Об этом заявил первый заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Очень хорошо, что судьи Конституционного Суда начали признавать тот кризис, который они создали своим решением об электронном декларировании. Но причина кризиса не в том, что ситуацию кто-то "разогрел". Проблема в том, что, спасая себя от уголовной ответственности и отрабатывая политический заказ, судьи ликвидировали уголовную ответственность за ложь в декларациях", – заявил политик.

По его словам, именно поэтому нужно отменить то первоначальное антиконституционное решение Конституционного Суда.

"Если его оставить, то это фактически амнистия для тысяч коррупционеров. Это "убийство" всех существующих уголовных производств. Уже начали закрывать дела, которые были в работе у антикоррупционных органов. Вот накануне закрыли производство в отношении мэра Одессы Труханова. Далее еще сотня подобных дел", – отметил Корниенко.

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Он добавил, что ни один закон не может просто восстановить уголовную ответственность, если останется в силе решение Конституционного Суда об электронном декларировании.

"Поэтому нужно сделать единственно логичную вещь – поддержать законопроект президента, которым предлагается как признание юридически ничтожным решение Конституционного Суда, так и обновление состава суда. Только так можно обезопасить государство и восстановить в Украине справедливость", – подытожил политик.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский объяснял, чем грозит Украине решение КСУ по е-декларированию. Он считает, что решение суда в первую очередь ударит по экономике и финансам Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. 29 октября на Банковой состоялось срочное заседание СНБО под председательством президента. Стало известно, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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