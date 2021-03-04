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Скандал с избиением детей в Ровно: у стоматолога нет лицензии на практику

4 марта, 20:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

Она не имела права лечить детей

У стоматолога из Ровно Инны Кравчук, которую подозревают в избиении детей-пациентов, отсутствует разрешение на практику по специальности "детская стоматология".

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Об этом говорится в ответе министерства на запрос нардепа от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич.

"Во время проведения проверки информации [...] было установлено, что по данным Лицензионного реестра МЗ у физического лица-предпринимателя Кравчук И. А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология", – говорится в письме.

В Минздраве заявили, что нужно провести внеплановую проверку, чтобы зафиксировать нарушения. Министерство уже обратилось к Государственной регуляторной службе.

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дети избиение стоматолог Ровно
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