Скандал з побиттям дітей у Рівному: у стоматолога немає ліцензії на практику

У стоматолога із Рівного Інни Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей-пацієнтів, відсутній дозвіл на практику за спеціальністю "дитяча стоматологія".
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит нардепа від "Європейської солідарності" Яни Зінкевич.
"Під час проведення перевірки інформації […] було встановлено, що за даними Ліцензійного реєстру МОЗ у фізичної особи-підприємця Кравчук І. А. відсутній дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія", – йдеться у листі.
У МОЗ заявили, що потрібно провести позапланову перевірку, щоб зафіксувати порушення. Міністерство вже звернулося до Державної регуляторної служби.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв про інший кричущий випадок: на Херсонщині в пологовому будинку загинули мати з новонародженою дитиною, а причетні до трагедії медпрацівники залишилися безкарними і продовжують працювати.
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