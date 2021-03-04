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Скандал з побиттям дітей у Рівному: у стоматолога немає ліцензії на практику

4 березня, 20:31

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вона не мала права лікувати дітей

У стоматолога із Рівного Інни Кравчук, яку підозрюють у побитті дітей-пацієнтів, відсутній дозвіл на практику за спеціальністю "дитяча стоматологія".

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Про це йдеться у відповіді міністерства на запит нардепа від "Європейської солідарності" Яни Зінкевич.

"Під час проведення перевірки інформації […] було встановлено, що за даними Ліцензійного реєстру МОЗ у фізичної особи-підприємця Кравчук І. А. відсутній дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія", ­– йдеться у листі.

У МОЗ заявили, що потрібно провести позапланову перевірку, щоб зафіксувати порушення. Міністерство вже звернулося до Державної регуляторної служби.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв про інший кричущий випадок: на Херсонщині в пологовому будинку загинули мати з новонародженою дитиною, а причетні до трагедії медпрацівники залишилися безкарними і продовжують працювати.

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