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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Скандал с замминистра МВД и опасные детские игрушки: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 11.12.2021

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
11 декабря, 18:55
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Актуальные новости и главные события дня

В сегодняшнем выпуске:

  • Отборная брань и угрозы бойцам на блокпосту. Замглавы МВД попал в громкий скандал.
  • Рекордные 5,5 тонн конопли конфисковала полиция Сумщины. Кто смог вырастить столько наркотического зелья?
  • Опасные игрушки – на что обращать внимание при выборе подарка для ребенка? Новости сегодня узнавали.
  • Есть жир и худеть. Что такое кетодиета и полезна ли.

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Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.

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