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СЬОГОДНІ Новини України

Скандал із заступником міністра МВС та небезпечні дитячі іграшки: дивимось випуск новин "Сьогодні" 11.12.2021

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
11 грудня, 18:55
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Актуальні новини та головні події дня

У сьогоднішньому випуску:

  • Добірна лайка та погрози бійцям на блокпосту. Заступник голови МВС потрапив у гучний скандал.
  • Рекордні 5,5 тонни конопель конфіскувала поліція Сумщини. Хто зміг виростити стільки наркотичного зілля?
  • Небезпечні іграшки – на що звертати увагу при виборі подарунка для дитини? Новини сьогодні дізнавалися.
  • Їсти жир і худнути. Що таке кетодієта і чи корисна.

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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