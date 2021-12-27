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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Скандальное заявление Кадырова по Украине и жестокое убийство врача под Киевом — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 06:00
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Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России, а под Киевом двое мужчин убили врача
Кадыров предположил, что из-за Зеленского Украину могут присоединить к России, а под Киевом двое мужчин убили врача из Ровенской области/Коллаж: "Сегодня"
Кадыров предположил, что из-за Зеленского Украину могут присоединить к России, а под Киевом двое мужчин убили врача из Ровенской области/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Украинцы — наш народ": Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.

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Заявление Кадырова вызвало скандал/Коллаж: "Сегодня"
Заявление Кадырова вызвало скандал/Коллаж: "Сегодня"

Украинцы назвали причины, почему страна плохо развивается

Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Такое мнение высказали 68,5 процента респондентов, принявших участие в социологическом опросе Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Лишь 17% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении/Коллаж: "Сегодня"
Лишь 17% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении/Коллаж: "Сегодня"

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США пригрозили России "опасными" санкциями в случае нападения на Украину

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину. В то же время она не рассказала, будут ли санкции направлены непосредственно против президента РФ Владимира Путина.

США уже подготовили санкции для России/Коллаж: "Сегодня"
США уже подготовили санкции для России/Коллаж: "Сегодня"

Тело нашли в лесополосе: под Киевом жестоко убили врача из Ровенской области

Под Киевом двое мужчин убили 50-летнего мужчину из Ровенской области — главного врача одного из местных санаториев. Его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.

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Двух подозреваемых в убийстве задержали/Коллаж: "Сегодня"
Двух подозреваемых в убийстве задержали/Коллаж: "Сегодня"

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