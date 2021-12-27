Скандальное заявление Кадырова по Украине и жестокое убийство врача под Киевом — главные новости за ночь

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"Украинцы — наш народ": Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России. При этом он подчеркнул, что это может произойти, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.
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Украинцы назвали причины, почему страна плохо развивается
Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Такое мнение высказали 68,5 процента респондентов, принявших участие в социологическом опросе Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
США пригрозили России "опасными" санкциями в случае нападения на Украину
Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину. В то же время она не рассказала, будут ли санкции направлены непосредственно против президента РФ Владимира Путина.
Тело нашли в лесополосе: под Киевом жестоко убили врача из Ровенской области
Под Киевом двое мужчин убили 50-летнего мужчину из Ровенской области — главного врача одного из местных санаториев. Его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе.