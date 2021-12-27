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СЬОГОДНІ Новини України

Скандальна заява Кадирова щодо України та жорстоке вбивство лікаря під Києвом — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 06:00
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Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії, а під Києвом двоє чоловіків убили лікаря
Кадиров припустив, що через Зеленського Україну можуть приєднати до Росії, а під Києвом двоє чоловіків вбили лікаря з Рівненської області/Колаж: "Сьогодні"
Кадиров припустив, що через Зеленського Україну можуть приєднати до Росії, а під Києвом двоє чоловіків вбили лікаря з Рівненської області/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Українці — наш народ": Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що Україну можуть приєднати до Росії. При цьому він наголосив, що це може статися, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме антиросійську політику.

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Заява Кадирова викликала скандал/Колаж: "Сьогодні"
Заява Кадирова викликала скандал/Колаж: "Сьогодні"

Українці назвали причини, чому країна погано розвивається

Більшість українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку. Таку думку висловили 68,5% респондентів, які взяли участь у соціологічному опитуванні Українського центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Лише 17% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку/Колаж: "Сьогодні"
Лише 17% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку/Колаж: "Сьогодні"

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США пригрозили Росії "небезпечними" санкціями у разі нападу на Україну

Віце-президент США Камала Гарріс пригрозила Росії серйозними санкціями у разі вторгнення військ країни-агресора до України. Водночас вона не розповіла, чи санкції будуть направлені безпосередньо проти президента РФ Володимира Путіна.

США вже підготували санкції для Росії/Колаж: "Сьогодні"
США вже підготували санкції для Росії/Колаж: "Сьогодні"

Тіло знайшли у лісосмузі: під Києвом жорстоко вбили лікаря з Рівненської області

Під Києвом двоє чоловіків вбили 50-річного чоловіка з Рівненської області — головного лікаря одного з місцевих санаторіїв. Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у лісосмузі.

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Двох підозрюваних у вбивстві затримали/Колаж: "Сьогодні"
Двох підозрюваних у вбивстві затримали/Колаж: "Сьогодні"

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