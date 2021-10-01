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Сколько дней будут отдыхать украинцы в октябре

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
1 октября, 23:50
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Кроме того, традиционные выходные в субботу и воскресенье никто не отменял
Также украинцев в октябре ждет сокращенный на один час предпраздничный рабочий день. Коллаж "Сегодня"
Также украинцев в октябре ждет сокращенный на один час предпраздничный рабочий день. Коллаж "Сегодня"

Украинцев ожидают длинные выходные дни уже в следующем месяце — октябре.

Когда и сколько будем отдыхать сообщает ТСН.ua.

Выходные дни

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Длинные выходные приурочены к празднованию Дня защитника и защитницы Украины, который отмечается 14 октября. Также 14 октября отмечает День казачества и День создания УПА.

Эта дата выпадает на четверг, поэтому пятница, 15 октябрь, будет нерабочим днем. Отработка переносится на следующую субботу, 23 октября. Поэтому на граждан ждет аж 4 выходных. Кроме того, традиционные выходные в субботу и воскресенье никто не отменял. Поэтому 2 и 3, 9 и 10, 24, 30 и 31 октября будем отдыхать. Всего в октябре 20 рабочих дней и 11 праздничных и выходных.

Также украинцев в октябре ждет сокращенный на один час предпраздничный рабочий день — среда, 13 октября.

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Напомним, что в последнее воскресенье октября в Украине ежегодно происходит переход на зимнее время. В 2021 году перевод стрелок часов на 1 час назад состоится в ночь с 30 на 31 октября в 4 часа утра.

Ханука, Курбан-байрам и День Перуна – эти праздники вскоре могут стать официальными выходными в Украине. На обсуждение общественности предлагают законопроект о пересмотре красного календаря.

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