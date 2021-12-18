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Сколько стоит украинская невеста? Почему в Украине выросло количество фиктивных браков (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 07:15
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В этом году в стране было 7 тысяч браков с иностранцами

200 долларов за украинскую невесту. Столько иностранцы готовы выложить за фиктивный бракв Украине. Спрос вырос с началом безвиза с Европой. И это уже стало реальным бизнесом, но не только для невест, а и для "свах".

Какой спрос?

Наибольший спрос есть среди иностранцев арабских стран, ближнего востока, Беларуси и России. Для беженцев это шанс получить гражданство и безвиз с Европой. Проворачивают все это "свахи". Фиктивными браками они зарабатывают себе на жизнь.

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Сколько стоит невеста

Цена зависит от возможности жениха и потребностей девушки. Достигать может и до нескольких тысяч долларов. Больше всего в спросе именно женщины. Хотя иногда ищут и жениха.

Только в этом году в Украине было 7 тысяч браков с иностранцами. Пик браков пришелся на следующий год после безвиза. Проверить брак на фиктивность может только трибунал.

История одной "свахи"

В Киевской области задержали с поличным одну из "свах". У нее изъяли 40 тысяч гривен. Чтобы иностранец нелегально попал в Украину она подкупила даже пограничников. За эти махинации участникам схемы грозит до 7, 5 лет лишения свободы.

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Фиктивные браки в других странах

В США браки стоят от 20 тысяч долларов. Там риски значительно выше. Можно лишиться свободы на 5 лет.

В странах Европы за фиктивный брак можно сесть в тюрьму на 2 года.

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