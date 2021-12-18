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Скільки коштує українська наречена? Чому в Україні зросла кількість фіктивних шлюбів (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 07:15
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Цього року в країні було 7 тисяч шлюбів із іноземцями

200 доларів за українську наречену. Стільки іноземці готові викласти за фіктивний шлюбв Україні. Попит виріс із початком безвізу з Європою. І це вже стало реальним бізнесом, але не лише для наречених, а й для "свах".

Який попит?

Найбільший попит є серед іноземців арабських країн, Близького Сходу, Білорусії та Росії. Для біженців це шанс отримати громадянство та безвіз із Європою. Провертають все це "свахи". Фіктивними шлюбами вони заробляють собі життя.

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Скільки коштує наречена

Ціна залежить від можливості нареченого та потреб дівчини. Досягати може й до кількох тисяч доларів. Найбільше у попиті саме жінки. Хоча іноді шукають і нареченого.

Лише цього року в Україні було 7 тисяч шлюбів із іноземцями. Пік шлюбів припав наступного року після безвізу. Перевірити шлюб на фіктивність може лише суд.

Історія однієї "свахи"

На Київщині затримали на місці злочину одну зі "свах". У неї вилучили 40 тисяч гривень. Щоб іноземець нелегально потрапив до України, вона підкупила навіть прикордонників. За ці махінації учасникам схеми загрожує до 7, 5 років ув'язнення.

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Фіктивні шлюби в інших країнах

У США шлюби коштують від 20 тисяч доларів. Там ризики значно вищі. Можна позбутися волі на 5 років.

У країнах Європи за фіктивний шлюб можна сісти до в'язниці на 2 роки.

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