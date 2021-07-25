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SkyUp начала летать из Киева на Мадейру: что говорят на острове о рекордном рейсе

25 июля 2021 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Рейсы курсируют из Киева два раза в неделю, по субботам и вторникам

Рейсы отправляются из украинской столицы в 16:00 и прибывают на Мадейру в 20:05 / Фото: коллаж "Сегодня"

Рейсы отправляются из украинской столицы в 16:00 и прибывают на Мадейру в 20:05 / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы на Мадейру. Они курсируют из Киева два раза в неделю, по субботам и вторникам. И это – рекордный по длительности рейс с/на португальский остров.

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Об этом сообщает Empresa Diário de Notícias.

Рейсы отправляются из украинской столицы в 16:00 и прибывают в международный аэропорт имени Криштиану Роналду в 20:05. В обратном направлении самолеты взлетают с Мадейры в 21:05 и прибывают в Киев в 4:50 следующего дня. Последний регулярный планируют совершить 30 октября.

Отметим, что это будет самый длинный маршрут. Рейс Киев-Фуншал длится 6 часов 05 минут, а рейс Фуншал-Киев – 5 часов 45 минут.

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"С новым оптимизмом в аэропорту Мадейры появляется новая бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines, которая открывает еще одно регулярное сообщение с Киевом", - заявил коммерческий директор ANA Aeroportos de Portugal Франсиско Виейра Пита.

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А региональный секретарь по туризму и культуре Эдуардо Хесус считает, что SkyUp Airlines отвечает конкретной задаче диверсификации рынков.

SkyUp – украинская авиакомпания, которая выполняет чартерные рейсы и регулярные лоукост-рейсы. Основные направления – Ближний Восток, Северная Африка, Европа. А с апреля 2020 года SkyUp начал выполнять еще и грузовые перевозки.

Во время локдауна, с февраля по апрель 2020 года, перевозчик осуществил два эвакуационных рейса – эвакуировал украинцев из Уханя и Венеции. А с 19 по 27 марта 2020 года SkyUp выполнил более 100 специальных коммерческих рейсов в 30 стран мира – этими рейсами украинцы смогли вернуться домой уже после закрытия украинских границ.

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

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А Украина со 2 июня изменила правила въезда: теперь после возвращения из Португалии обязательно надо делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".

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