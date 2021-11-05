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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

След России в организации марша антивакцинаторов и страшная статистика ДТП в Украине — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
5 ноября, 06:00
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В США заявили, что Россия может быть причастна к организации марша антивакцинаторов в Киеве, а генпрокурор Ирина Венедиктова назвала статистику ДТП в Украине
В маршах антивакцинаторов может быть виновата Россия, а в Украине с начала года 2,5 тысячи человек погибли в ДТП/Коллаж: Сегодня
В маршах антивакцинаторов может быть виновата Россия, а в Украине с начала года 2,5 тысячи человек погибли в ДТП/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Надеемся, украинцы разберутся". США заявили о причастности России к маршу антивакцинаторов в Киеве

США допускают причастность России к организации и проведению акции антивакцинаторов в центре Киева. Идентичный протест с идентичными лозунгами и плакатами происходил также в Кишиневе.

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США обвинили Россию в организации марша антивакцинаторов.
США обвинили Россию в организации марша антивакцинаторов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Умер режиссер Театра на Подоле Виталий Малахов

Умер украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов. Ему было 67 лет.

Малахов был художественным руководителем-директором Киевского академического драматического театра на Подоле с 1987 года/Коллаж: Сегодня
Малахов был художественным руководителем-директором Киевского академического драматического театра на Подоле с 1987 года/Коллаж: Сегодня

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"Неограниченные полномочия президента": Гончаренко объяснил генсеку Совета Европы ситуацию в Украине

Народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко поднял вопрос свободы слова в Украине и закона о деолигархизации во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Сейчас генсек пребывает в Украине с рабочим визитом.

Нардеп Алексей Гончаренко поднял несколько вопросов во время разговора с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич/Коллаж: Сегодня
Нардеп Алексей Гончаренко поднял несколько вопросов во время разговора с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич/Коллаж: Сегодня

2,5 тысячи смертей с начала года: генеральный прокурор Ирина Венедиктова привела жуткую статистику ДТП

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала статистику смертей в дорожно-транспортных происшествиях. С начала 2021 года 800 детей пострадали в авариях.

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В Украине произошло много ДТП из-за несовершеннолетних/Коллаж: Сегодня
В Украине произошло много ДТП из-за несовершеннолетних/Коллаж: Сегодня

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