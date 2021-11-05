Слід Росії в організації маршу антивакцинаторів та страшна статистика ДТП в Україні — головні новини за ніч

У США заявили, що Росія може бути причетною до організації маршу антивакцинаторів у Києві, а генпрокурор Ірина Венедіктова назвала статистику ДТП в Україні

У маршах антивакцинаторів може бути винна Росія, а в Україні з початку року 2,5 тисячі людей загинули у ДТП/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Сподіваємось, українці розберуться". США заявили про причетність Росії до маршу антивакцинаторів у Києві

США припускають причетність Росії до організації та проведення акції антивакцинаторів у центрі Києва. Ідентичний протест з ідентичними гаслами та плакатами відбувався також у Кишиневі.

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США звинуватили Росію у організації маршу антивакцинаторів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Помер режисер Театру на Подолі Віталій Малахов

Помер український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов. Йому було 67 років.

Малахов був художнім керівником-директором Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року/Колаж: Сьогодні

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"Необмежені повноваження президента": Гончаренко пояснив генсеку Ради Європи ситуацію в Україні

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко порушив питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Нині генсек перебуває в Україні з робочим візитом.

Нардеп Олексій Гончаренко підняв декілька питань під час розмови з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич/Колаж: Сьогодні

2,5 тисячі смертей з початку року: генеральний прокурор Ірина Венедіктова навела жахливу статистику ДТП

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла статистику смертей у дорожньо-транспортних пригодах. З початку 2021 року 800 дітей постраждали в аваріях.

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