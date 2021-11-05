Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини України

Слід Росії в організації маршу антивакцинаторів та страшна статистика ДТП в Україні — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 листопада, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У США заявили, що Росія може бути причетною до організації маршу антивакцинаторів у Києві, а генпрокурор Ірина Венедіктова назвала статистику ДТП в Україні
У маршах антивакцинаторів може бути винна Росія, а в Україні з початку року 2,5 тисячі людей загинули у ДТП/Колаж: Сьогодні
У маршах антивакцинаторів може бути винна Росія, а в Україні з початку року 2,5 тисячі людей загинули у ДТП/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Сподіваємось, українці розберуться". США заявили про причетність Росії до маршу антивакцинаторів у Києві

США припускають причетність Росії до організації та проведення акції антивакцинаторів у центрі Києва. Ідентичний протест з ідентичними гаслами та плакатами відбувався також у Кишиневі.

Реклама

США звинуватили Росію у організації маршу антивакцинаторів.
США звинуватили Росію у організації маршу антивакцинаторів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Помер режисер Театру на Подолі Віталій Малахов

Помер український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов. Йому було 67 років.

Малахов був художнім керівником-директором Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року/Колаж: Сьогодні
Малахов був художнім керівником-директором Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року/Колаж: Сьогодні

Реклама

"Необмежені повноваження президента": Гончаренко пояснив генсеку Ради Європи ситуацію в Україні

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко порушив питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Нині генсек перебуває в Україні з робочим візитом.

Нардеп Олексій Гончаренко підняв декілька питань під час розмови з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич/Колаж: Сьогодні
Нардеп Олексій Гончаренко підняв декілька питань під час розмови з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич/Колаж: Сьогодні

2,5 тисячі смертей з початку року: генеральний прокурор Ірина Венедіктова навела жахливу статистику ДТП

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла статистику смертей у дорожньо-транспортних пригодах. З початку 2021 року 800 дітей постраждали в аваріях.

Реклама

В Україні сталося багато ДТП через неповнолітніх/Колаж: Сьогодні
В Україні сталося багато ДТП через неповнолітніх/Колаж: Сьогодні

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти