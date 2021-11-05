Слід Росії в організації маршу антивакцинаторів та страшна статистика ДТП в Україні — головні новини за ніч

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"Сподіваємось, українці розберуться". США заявили про причетність Росії до маршу антивакцинаторів у Києві
США припускають причетність Росії до організації та проведення акції антивакцинаторів у центрі Києва. Ідентичний протест з ідентичними гаслами та плакатами відбувався також у Кишиневі.
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Помер український театральний режисер, художній керівник-директор Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов. Йому було 67 років.
"Необмежені повноваження президента": Гончаренко пояснив генсеку Ради Європи ситуацію в Україні
Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко порушив питання свободи слова в Україні та закону про деолігархізацію під час зустрічі із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Нині генсек перебуває в Україні з робочим візитом.
2,5 тисячі смертей з початку року: генеральний прокурор Ірина Венедіктова навела жахливу статистику ДТП
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла статистику смертей у дорожньо-транспортних пригодах. З початку 2021 року 800 дітей постраждали в аваріях.