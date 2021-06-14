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Смерть Григория Чапкиса и потоп в Запорожье – главные новости за ночь

14 июня 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В воскресенье стало известно о смерти знаменитого украинского хореографа и танцора, а в Запорожье после ливня начался настоящий потоп – и другие события

Григорий Чапкис и потоп в Запорожье / коллаж "Сегодня"

Григорий Чапкис и потоп в Запорожье / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Смерть Григория Чапкиса

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В больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса умер знаменитый украинский хореограф, танцор и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис. Ему был 91 год. Его сын Грег назвал основную причину смерти отца и рассказал, кто был рядом с ним в последние минуты.

Потоп в Запорожье

В Запорожье после ливня с градом вечером в воскресенье, 13 июня, начался настоящий потоп, несколько улиц настолько залило водой, что передвигаться по ним стало практически невозможно ни людям, ни автомобилям. Машины практически плыли по некоторым улицам, а людям воды было по пояс.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская студия GSC Game World назвала дату выхода новой части игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и обнародовала ее подзаголовок и пятиминутный гемплейный трейлер. Кроме того, в компании рассказали о нескольких интересных деталях долгожданной игры.

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Новый премьер Израиля

Парламент Израиля в воскресенье, 13 июня, большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, которое возглавил бывший министр обороны, лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет. Таким образом закончилось 12-летнее правление Биньямина Нетаньяху.

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Что еще произошло в Украине и мире на выходных, смотрите в выпуске новостей "Сегодня".

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