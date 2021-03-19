Смертельные взрывы в Балаклее: экс-майор ВСУ получил подозрение

Командир отряда разминирования не выполнил свои прямые обязанности

Бывшему командиру отряда разминирования воинской части А1352, экс-майору Вооруженных сил Украины сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия при взрывах в Балаклее Харьковской области.

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Об этом Офис генпрокурора сообщает в своем Telegram-канале.

По данным следствия, командир отряда находился в здании на территории воинской части, хотя должен был быть с подразделениями, которые загружали взрывоопасные элементы ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных, чем нарушил требования уставов и приказов.

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Командир отряда разминирования должен был обеспечить транспортные средства, оборудованные для перевозки опасных грузов, защитить военнослужащих и имущество, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники.

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Майор должен был объяснить подчиненным принцип действия взрывоопасных предметов, правила обращения с ними, и проверить их на знания и навыки по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами для транспортировки боеприпасов к ЗРК ЗМ9 "Куб".

Халатное отношение подозреваемого к службе привело к гибели трех военнослужащих и ранению еще четырех вследствие взрывов во время разминирования и загрузки взрывоопасных предметов на технической территории военной части А1352 в ноябре 2019 года.

Напомним, в ноябре 2019-го начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак пообещал, что за взрывы в Балаклее "полетят головы".

Все подробности в спецтеме Взрывы боеприпасов в Балаклее

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