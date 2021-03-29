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Смогут ли незаписанные на вакцинацию получить прививку? В Минздраве дали ответ

29 марта, 12:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Отсутствие записи не является ограничением для получения прививки

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в соответствии с этапами, поэтому прививку от COVID-19 смогут получить и те, кто не записался на вакцинацию.

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Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер.

"Если вы не записались (на вакцинацию – Ред.), провакцинируют ли вас, когда подойдет ваша очередь, и надо ли будет вам делать дополнительные действия? Отвечаю – нет", – сказал Кучер.

По его словам, отсутствие записи не является ограничением для получения прививки, однако, для ускорения процесса необходимо быть в этом списке.

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"Но я бы советовал для того, чтобы ускорить этот процесс, быть в этом соответствующем списке. Для того чтобы мы могли планировать и с вами связаться, когда этот этап наступит", – подчеркнул заместитель министра.

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Минздрав предлагает записаться в лист ожидания на вакцинацию одним из трех способов – по телефону, через сайт или приложение "Дія". Как записаться в очередь на вакцинацию и когда ее ожидать, ранее разбирался "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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