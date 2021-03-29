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Чи зможуть незаписані на вакцинацію отримати щеплення? У МОЗ дали відповідь

29 березня, 12:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Відсутність запису не є обмеженням для отримання щеплення

Вакцинація від коронавірусу в Україні проходитиме відповідно до етапів, тому щеплення від COVID-19 зможуть отримати і ті, хто не записався на вакцинацію.

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Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер.

"Якщо ви не записалися (на вакцинацію – Ред.), чи провакцинують вас, коли підійде ваша черга, і треба буде вам робити додаткові дії? Відповідаю – ні", – сказав Кучер.

За його словами, відсутність запису не є обмеженням для отримання щеплення, однак, для прискорення процесу необхідно бути в цьому списку.

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"Але я би радив для того, щоб пришвидшити цей процес бути в цьому відповідному списку. Для того, щоб ми могли планувати і з вами зв'язатись, коли цей етап настане", – підкреслив заступник міністра.

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МОЗ пропонує записатися в лист очікування на вакцинацію одним з трьох способів – по телефону, через сайт або додаток "Дія". Як записатися в чергу на вакцинацію і коли її чекати, раніше розбирався "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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