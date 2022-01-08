Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане Ультиматум России НАТО Ультиматум России НАТО 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Два года трагедии с самолетом МАУ и новые правила трудойстройства – смотрим выпуск новостей "Сегодня" 08.01.2022

Богдан Гирнык Богдан Гирнык Заместитель событийного лидера Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 января, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актуальные новости и главные события дня в итоговом выпуске новостей – "Сегодня" на канале "Украина"
Сьогодні у випуску: Моторошна знахідка на Святвечір. У Харкові просто біля будинку виявили тіло немовляти у пакеті Різдво на передовій. Під звуки ворожих кулеметів та автоматів. Як збройні сили України зустріли свято Що відбувається у Казахстані. Хроніка останніх подій Чим зайнятися на пенсії. Якими пенсіонерами уявляють себе українці

Новогодние праздники близятся к завершению. Они выдались тревожными в политическом плане: в Казахстане случился Майдан, который впоследствии был жестко разогнан.

Сразу после православного Рождества возобновились тревожные известия с украинских границ. Россия наращивает там свой военный контингент. Реальна ли угроза полномасштабной войны?

Реклама

Эти и многие другие новости – в итогом выпуске новостей "Сегодня" на канале "Украина".

Сегодня в выпуске:

  • Авария маршрутки с человеческими жертвами. Кто будет отвечать за смерть в аварии, которая случилась в Киевской области?
  • Два года с тех пор, как иранские ВВС сбили самолет МАУ. Как продвинулось расследование и что будет с компенсациями?
  • Вакансии без дискриминаций. С сегодняшнего дня в объявлениях о трудоустройстве нельзя указывать требования, касающиеся возраста и пола претендентов. Какие штрафы ждут нарушителей?
  • Где звезды отдыхают на праздники? Действительно ли они предпочитают корпоративы домашним застольям?

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
8 января. Стивен Хокинг. 80 лет назад (1942) в британском Оксфорде появился на свет будущий ученый-физик, космолог и писатель, человек огромных силы воли и духа Стивен Хокинг…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня

Смотрите! Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

26 988

заболело за неделю в Украине

-11%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять