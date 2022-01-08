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СЬОГОДНІ Новини України

Два роки трагедії з літаком МАУ та нові правила працевлаштування – дивимося випуск новин "Сегодня" 08.01.2022

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8 січня, 19:00
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Актуальні новини та головні події дня у підсумковому випуску новин – "Сегодня" на каналі "Україна"
Сьогодні у випуску: Моторошна знахідка на Святвечір. У Харкові просто біля будинку виявили тіло немовляти у пакеті Різдво на передовій. Під звуки ворожих кулеметів та автоматів. Як збройні сили України зустріли свято Що відбувається у Казахстані. Хроніка останніх подій Чим зайнятися на пенсії. Якими пенсіонерами уявляють себе українці

Новорічні свята наближаються до завершення. Вони видалися тривожними у політичному плані: у Казахстані стався Майдан, який згодом був жорстко розігнаний.

Відразу після православного Різдва відновилися тривожні звістки з українських кордонів. Росія нарощує там свій військовий контингент. Чи реальна загроза повномасштабної війни?

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Ці та багато інших новин – у підсумку випуск новин "Сегодня" на каналі "Україна".

Сьогодні у випуску:

  • Аварія маршрутки із людськими жертвами. Хто відповідатиме за смерть людей в автотроще на Київщині?
  • Два роки з того часу, як іранські ВПС збили літак МАУ. Як просунулося розслідування і що буде із компенсаціями?
  • Вакансії без дискримінації. З сьогоднішнього дня в оголошеннях про працевлаштування не можна вказувати вимоги щодо віку та статі претендентів. Які штрафи чекають на порушників?
  • Де зірки відпочивають на свята? Чи дійсно вони воліють корпоративи домашнім гулянням?

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