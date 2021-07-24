СНБО не подходит для решений по деолигархизации – Разумков

Спикер ВР в интервью "Большой деолигархизации" отмечает, что полномочия по ведению реестра олигархов нужно передать независимому органу при НАЗК

Совет нацбезопасности и оборону Украины не может быть органом, который ведет реестр олигархов, иначе неизбежно возникнет конфликт интересов. Такое мнение о законопроекте №5599, известном также как законопроект "о деолигархизации" высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью программе "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24".

Реклама

"То, что надо бы изменить – это орган, который включает [тех или иных людей, – "Сегодня"] в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, тут есть конфликт интересов, потому что представители бизнеса контактируют с представителями власти. И решения о включении в этот перечень так называемых олигархов должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес", – сказал Разумков.

Нельзя допустить конфликт интересов

Также, по мнению спикера ВР, есть и другое "узкое место": неопределенное количество членов СНБО. Состав Совета может увеличиваться или уменьшаться, и это может влиять на принятые решения.

"Конфликта интересов мы точно не можем допустить в таком хрупком и сенсационной деле, о котором мы говорим", – отмечает Разумков.

По его мнению, независимый орган, членов которого будут определять публично, поможет снять любые вопросы по поводу того, почему те или иные люди попали в реестр олигархов. По мнению спикера, такой орган должен действовать при Нацагентстве по противодействию коррупции (НАПК). Также Разумков сообщил, что уже подал соответствующие правки к законопроекту №5599.