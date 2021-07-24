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СНБО не подходит для решений по деолигархизации – Разумков

24 июля 2021 22:50

Андрей Хрусталев Андрей Хрусталев

Спикер ВР в интервью "Большой деолигархизации" отмечает, что полномочия по ведению реестра олигархов нужно передать независимому органу при НАЗК

Совет нацбезопасности и оборону Украины не может быть органом, который ведет реестр олигархов, иначе неизбежно возникнет конфликт интересов. Такое мнение о законопроекте №5599, известном также как законопроект "о деолигархизации" высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью программе "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24".

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"То, что надо бы изменить – это орган, который включает [тех или иных людей, – "Сегодня"] в перечень олигархов. В предложенном законопроекте это СНБО. По моему мнению, как члена СНБО, тут есть конфликт интересов, потому что представители бизнеса контактируют с представителями власти. И решения о включении в этот перечень так называемых олигархов должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес", – сказал Разумков.

Нельзя допустить конфликт интересов

Также, по мнению спикера ВР, есть и другое "узкое место": неопределенное количество членов СНБО. Состав Совета может увеличиваться или уменьшаться, и это может влиять на принятые решения.

"Конфликта интересов мы точно не можем допустить в таком хрупком и сенсационной деле, о котором мы говорим", – отмечает Разумков.

По его мнению, независимый орган, членов которого будут определять публично, поможет снять любые вопросы по поводу того, почему те или иные люди попали в реестр олигархов. По мнению спикера, такой орган должен действовать при Нацагентстве по противодействию коррупции (НАПК). Также Разумков сообщил, что уже подал соответствующие правки к законопроекту №5599.

  • В июне 2021 президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деолигархизации. Законопроект направлен против лоббизма – когда чиновники и политики действуют не в интересах страны, а в интересах крупного бизнеса.
  • Премьера программы "Большая деолигархизация"состоялась на каналах "Украина" и "Украина 24" 3 июля в 22:00. Это своего рода мониторинг главной реформы Владимира Зеленского в режиме реального времени.
  • 17 июля к команде телепрограммы "Большая деолигархизация" в качестве постоянного колумниста присоединилась экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Как отмечал "Сегодня", фактически – это возвращение Юлии Мендель в журналистику.

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