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СНБО утвердил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины: что это значит

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 августа, 18:04
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Минобороны разработало этот проект по новой методике, как это делают государства-члены НАТО
Украина усилит свою оборону
Украина усилит свою оборону / Фото: AFP

На вчерашнем заседании Совета национальной безопасности и обороны был утвержден проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины. Министр обороны Андрей Таран объяснил, что его целью является определение основных направлений реализации военной политики Украины, развития сил обороны и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, Минобороны разработало этот проект по новой методике – "планированием на основе возможностей Украины", как это делают государства-члены НАТО.

"Реализация мероприятий, указанных в Стратегическом оборонном бюллетене, позволит нам продолжить оборонительную реформу в условиях вооруженной агрессии России против Украины. Будет обеспечено целенаправленное и взаимосогласованное развитие возможностей сил обороны в рамках реализации военной политики Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Бюллетень определяет перспективную модель ВСУ и других составляющих сил обороны, требования к перспективной структуре, составу, основных возможностей и других ключевых количественных и качественных показателей сил обороны, которые базируются на Миссии и Визии сил обороны образца 2030 года", – сказал Андрей Таран.

Что предполагает оборонный бюллетень

  • Обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.
  • Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы.
  • Предотвращение военных конфликтов с другими иностранными государствами.
  • Приобретение государственными органами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации.
  • Удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии и эффективного управления оборонными ресурсами.
  • Участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в НАТО с последующей интеграцией в структуры Альянса.

Напомним, в марте этого года президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Такой документ в Украине подготовлен впервые.

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А на днях Зеленский заявил, что в Украине до 2035 года построят большой военный флот. Президент рассказал, что планируется построить в Украине в ближайшие годы.

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