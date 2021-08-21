РНБО затвердила проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня України: що це значить

Міноборони розробило цей проєкт за новою методикою, як це роблять держави-члени НАТО

Україна посилить свою оборону / Фото: AFP

На вчорашньому засіданні Ради національної безпеки і оборони був затверджений проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня України. Міністр оборони Андрій Таран пояснив, що його метою є визначення основних напрямків реалізації воєнної політики України, розвитку сил оборони і очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних загроз.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За його словами, Міноборони розробило цей проєкт за новою методикою – "плануванням на основі можливостей України", як це роблять держави-члени НАТО.

"Реалізація заходів, зазначених у Стратегічному оборонному бюлетені, дозволить нам продовжити оборонну реформу в умовах збройної агресії Росії проти України. Буде забезпечено цілеспрямований та взаємоузгоджений розвиток спроможностей сил оборони в рамках реалізації воєнної політики України відповідно до принципів і стандартів НАТО. Бюлетень визначає перспективну модель ЗСУ та інших складових сил оборони, вимоги до перспективної структури, складу, основних спроможностей та інших ключових кількісних та якісних показників сил оборони, які базуються на Місії і Візії сил оборони зразка 2030 року", – сказав Андрій Таран.

Що передбачає оборонний бюлетень

Забезпечення відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону.

Запобігання військових конфліктів з іншими іноземними державами.

Набуття державними органами необхідних інституційних можливостей щодо своєчасного і організованого проведення мобілізації.

Задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії і ефективного управління оборонними ресурсами.

Участь у спільних операціях і навчаннях для задоволення критеріїв членства в НАТО з подальшою інтеграцією у структури Альянсу.

Нагадаємо, у березні цього року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Такий документ в Україні підготовлений вперше.

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А днями Зеленський заявив, що в Україні до 2035 року побудують великий військовий флот. Президент розповів, що планується побудувати в Україні в найближчі роки.