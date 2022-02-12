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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

СНБО ввел санкции против телеканала "Наш", а Байден срочно созвонится с Путиным — главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 февраля, 06:46
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В Харькове проходил брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова, а президенты США и России пообщаются 12 февраля
Алексей Данилов о санкциях против телеканала "Наш", а Владимир Путин и Джо Байден поговорят по телефону. Фото: открытые источники, Коллаж: Сегодня.
Алексей Данилов о санкциях против телеканала "Наш", а Владимир Путин и Джо Байден поговорят по телефону. Фото: открытые источники, Коллаж: Сегодня.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский о санкциях СНБО: Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошло выездное заседание СНБО в Харькове.

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"Начали с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсудили множество актуальных вопросов", — сообщил он в своем Telegram-канале.

Также, по словам президента, на заседании утвердили Стратегию морской безопасности Украины, рассмотрели вопросы обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и приняли решение о применении санкций к ряду компаний и телеканалов.

"Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал", — отметил Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал решения СНБО, в том числе по каналу "Наш"
Владимир Зеленский прокомментировал решения СНБО, в том числе по каналу "Наш" / Фото: Офис Президента Украины, открытые источники, Коллаж: Сегодня

Байден срочно созвонится с Путиным

Президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает ABC News.

"Я ожидаю, что президент Байден поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам по этому поводу прямо сейчас", — сказал он.

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Владимир Путин и Джо Байден поговорят по телефону
Владимир Путин и Джо Байден поговорят по телефону / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

СНБО ввел санкции против телеканала "Наш"

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против телеканала "Наш".

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Израиль начал эвакуацию дипломатов из Украины из-за российской угрозы

Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины, сообщает израильский телеканал Kan.

В заявлении МИД говорится, что в связи с ухудшением ситуации с Украиной МИД рекомендует израильским гражданам, проживающим в стране, рассмотреть целесообразность пребывания в стране и "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам".

В Израиле испугались эскалации со стороны России
В Израиле испугались эскалации со стороны России / Фото: Reuters, Pixabay, Коллаж: Сегодня

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