СНБО ввел санкции против телеканала "Наш", а Байден срочно созвонится с Путиным — главные новости за ночь

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Зеленский о санкциях СНБО: Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошло выездное заседание СНБО в Харькове.
"Начали с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсудили множество актуальных вопросов", — сообщил он в своем Telegram-канале.
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Также, по словам президента, на заседании утвердили Стратегию морской безопасности Украины, рассмотрели вопросы обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и приняли решение о применении санкций к ряду компаний и телеканалов.
"Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал", — отметил Зеленский.
Байден срочно созвонится с Путиным
Президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает ABC News.
"Я ожидаю, что президент Байден поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам по этому поводу прямо сейчас", — сказал он.
СНБО ввел санкции против телеканала "Наш"
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против телеканала "Наш".
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".
Израиль начал эвакуацию дипломатов из Украины из-за российской угрозы
Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины, сообщает израильский телеканал Kan.
В заявлении МИД говорится, что в связи с ухудшением ситуации с Украиной МИД рекомендует израильским гражданам, проживающим в стране, рассмотреть целесообразность пребывания в стране и "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам".