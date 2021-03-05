Українська
$ 27,76
33,41
  1. Последние новости Украины

Снег и дождь подпортят праздник: какой будет погода 8 марта

5 марта, 14:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Некомфортная погода – это неприятно, но она не должна помешать украинкам хорошо отпраздновать

Праздничные выходные в Украине продляться аж три дня – субботу, воскресенье и понедельник. 6 и 7 марта будет холодно, а 8-го в некоторых областях праздник подпортят дожди и мокрый снег.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха в понедельник будет довольно низка, почти по всей территории страны 2-4 градуса тепла. Лишь на юге ожидается более или менее весенняя погода, 6-8 градусов. При этом ночью ожидается мороз 1-3 градуса.

В тренде
Снег и дождь подпортят праздник: какой будет погода 8 марта

А вот осадки в виде мокрого снега или дождя ожидаются в таких областях:

  • в Винницкой области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Луганской области.
Реклама

Но даже такая погода не помешает мужчинам поздравить женщин с праздником, а чтобы вам было легче определиться, смотрите идеи самых теплых и весенних подарков к 8 Марта.

Также читайте о том, какие подарки украинцы покупают на 8 Марта чаще всего.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды 8 Марта

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В пятницу резко изменится погода: где ждать снега, дождей и похолодания
В пятницу резко изменится погода: где ждать снега, дождей и похолоданияУкраина
Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономить
Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономитьЭкономика
Украинцев с еще двумя профессиями могут поднять в очереди на вакцинацию от COVID-19
Украинцев с еще двумя профессиями могут поднять в очереди на вакцинацию от COVID-19Украина
Кредит под 7% дадут не на любую квартиру: список ограничений
Кредит под 7% дадут не на любую квартиру: список ограниченийНедвижимость
В Украине началась третья волна коронавируса: будет ли новый локдаун
В Украине началась третья волна коронавируса: будет ли новый локдаунВласть
Побочные эффекты вакцинации: сколько украинцев пожаловалось на осложнения
Побочные эффекты вакцинации: сколько украинцев пожаловалось на осложненияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять