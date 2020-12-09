Снег и морозы: прогноз погоды в Украине на 9 декабря (карта)

Теплее всего будет в Ужгороде

В Украине сегодня, 9 декабря, ожидается мороз, а в некоторых областях выпадет снег.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от минус 2 до 1 градуса тепла, а на севере столбики термометров покажут от минус 4 до нуля.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от минус 2 до 2 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет в Ужгороде, там столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла.

А на юге страны температура воздуха будет в пределах от 0 до 5 градусов выше нуля. В Одессе и Херсоне ожидается мокрый снег.

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Ранее мы сообщали, что директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

Также напомним, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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