Снегопады, дожди и штрафы коммунальщикам: что натворила непогода в Украине (видео)

В большинстве областей бушует настоящая зима, а местами в Украине весна и цветут подснежники

В Украине продолжается снежный апокалипсис. Из-за сложных погодных условий на дорогах страны сотни аварий в сутки. Спасатели едва успевают расчищать – и не только от снега, но и от поваленных деревьев. А вот на Закарпатье – почти весна. О капризах погоды рассказывает корреспондент "Сегодня" Юрий Гула.

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Под Винницей в ДТП оказались сразу семь машин: автобус, легковушки и фура. Последняя перевозила цитрусовые. От удара сзади тяжеловес слетел в кювет.

На Волыни хуже всего ситуация в селах вблизи белорусской границы, а еще на подъездах к соседней Ровенской области.

"Вот вчера наш автобус стоял в Суске (село в Киверцовском районе). Причина – снег. Заехал и три часа ждал, пока трактор вытащит", – жалуется местный житель.

Во Львове не снежило, но нужно еще убрать то, что уже насыпало. Дороги в городе расчищены не везде, убедились "Сегодня". За это оштрафовали коммунальщиков – оформлены 12 протоколов. Причем, некоторых штрафовали дважды.

"Если мы видим бездействие, если мы видим непроезжие, причем магистральные улицы, ответственных должностных лиц привлекаем по статье 140, которая предусматривает наложение штрафа в 1020 грн", – рассказал старший инспектор отдела безопасности дорожного движения Александр Козлов.

Видео: Сегодня

А пока в некоторых регионах Украины заметает снегом, Закарпатье заливают дожди. У некоторых жителей в домах воды натекло по колено.

"За час немного откачали, из дома вода отошла, но потом (спасатели) уехали и через час она опять прибыла, пришлось опять их вызывать и вот ребята у нас здесь дежурят", – рассказывает местный житель.

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Вода в реках Закарпатья продолжает подниматься, но пока не критично. Сейчас на дворе "плюсы" и цветут подснежники. Но сегодня в область придет арктический циклон с морозами до -20 и метелью.

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