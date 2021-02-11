Снігопади, дощі та штрафи комунальникам: що накоїла негода в Україні (відео)

У більшості областей бушує справжня зима, а місцями в Україні весна і цвітуть проліски

В Україні триває сніжний апокаліпсис. Через складні погодні умови на дорогах країни сотні аварій на добу. Рятувальники ледь встигають розчищати – і не тільки від снігу, а й від повалених дерев. А ось на Закарпатті – майже весна. Про примхи погоди розповідає кореспондент "Сьогодні" Юрій Гула.

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Під Вінницею в ДТП опинилися відразу сім машин: автобус, легковика та фура. Остання перевозила цитрусові. Від удару ззаду важковаговик злетів у кювет.

На Волині найгірша ситуація в селах поблизу білоруського кордону, а ще на під'їздах до сусідньої Рівненської області.

"Ось вчора наш автобус стояв у Суську (село в Ківерцівському районі). Причина – сніг. Заїхав і три години чекав, поки трактор витягне", – скаржиться місцевий житель.

У Львові не сніжило, але потрібно ще прибрати те, що вже насипало. Дороги в місті розчищені не скрізь, переконалися "Сьогодні". За це оштрафували комунальників – оформлені 12 протоколів. Причому, деяких штрафували двічі.

"Якщо ми бачимо бездіяльність, якщо ми бачимо непроїзні, причому магістральні вулиці, відповідальних посадових осіб притягуємо за статтею 140, яка передбачає накладення штрафу в 1020 грн", – розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Олександр Козлов.

Відео: Сьогодні

А поки в деяких регіонах України замітає снігом, Закарпаття заливають дощі. У деяких жителів у будинках води натекло по коліно.

"За годину трохи відкачали, з дому вода відійшла, але потім (рятувальники) поїхали і через годину вона знову прибула, довелося знову їх викликати і ось хлопці у нас тут чергують", – розповідає місцевий житель.

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Вода в річках Закарпаття продовжує підніматися, але поки не критично. Зараз на дворі "плюси" і цвітуть проліски. Але сьогодні в область прийде арктичний циклон з морозами до -20 і хуртовиною.

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