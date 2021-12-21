Снегопады и морозы накроют Украину: прогноз погоды на 21 декабря (карта)

В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с

Сильные морозы ударят по Украине/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 21 декабря, в Украине прогнозируют снежную погоду. Кроме того, в стране будет ветрено.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня на всей территории Украины прогнозируют снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается от -5 до -7 градусов. На востоке прогнозируют от 3 до 7 градусов мороза.

В северных регионах — от -5 до -11 градусов. На юге будет 1-4 градуса мороза.

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В Киеве прогнозируют снег, -7 до -9 градусов, а в Симферополе тоже будет снежно – от -1 до +1 градуса.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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