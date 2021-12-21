Снегопады и морозы накроют Украину: прогноз погоды на 21 декабря (карта)

Во вторник, 21 декабря, в Украине прогнозируют снежную погоду. Кроме того, в стране будет ветрено.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня на всей территории Украины прогнозируют снег. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
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На западе ожидается от -5 до -7 градусов. На востоке прогнозируют от 3 до 7 градусов мороза.
В северных регионах — от -5 до -11 градусов. На юге будет 1-4 градуса мороза.
В Киеве прогнозируют снег, -7 до -9 градусов, а в Симферополе тоже будет снежно – от -1 до +1 градуса.
Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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