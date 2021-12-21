Снігопади та морози накриють Україну: прогноз погоди на 21 грудня (карта)

Цього дня пориви вітру сягатимуть 12 м/с

Сильні морози вдарять по Україні/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 21 грудня, в Україні прогнозують сніжну погоду. Крім того, в країні буде вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня на всій території України прогнозують сніг. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -5 до -7 градусів. На сході прогнозують від 3 до 7 градусів морозу

У північних регіонах — від -5 до -11 градусів. На півдні буде 1-4 градуси морозу.

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В Києві прогнозують сніг, -7 до -9 градусів, а в Сімферополі теж буде сніжко — від -1 до +1 градуса.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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