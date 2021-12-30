Снова будет "играть в футбол" котами? Под Харьковом судили 9-класницу

В Печенегах Харьковской области состоялся суд по делу 9-класницы, которая пьяная футболила кота о бетонную стену.
Об этом пишет Веха (Харьков).
На суд 15-летняя школьница пришла со своей матерью. Судья не наказал подростка, однако поручил соцслужбам взять семью на контроль.
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"Двумя словами, девочку пожурили и простили. Социальной службе поручили контролировать девочку и докладывать, если снова будет играть в футбол котами. Поговорили и забыли", – сообщают очевидцы.
Что известно об инциденте
Недавно в Сети появилось видео, на котором видно, как, вероятно, нетрезвая школьница на улице схватила кота и ударила его ногой как мяч. В итоге животное улетело и ударилось в бетонную стену. После этого девочка-оператор и сама героиня видео начали громко смеяться.
На записи была ученица 9 класса одной из школ Чугуевского района Харьковской области. В тот вечер она была пьяна. Также в соцсетях уточняют, что подросток раньше стояла на учете полиции.
Осторожно! Видео 18+!
Делом занялась полиция
После инцидента неравнодушная жительница Харькова написала заявление в полицию. Правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Максимальное наказание за такое преступление – от 5 до 8 лет тюрьмы.
"Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот убежал от школьницы", - отметили в пресс-службе.
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