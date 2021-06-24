Снова грозы, но не везде: прогноз погоды на 24 июня (карта)

В Киеве и столичном регионе синоптики обещают по-прежнему жаркую и сухую погоду, разве что будет немного облачно

Привычный спутник нынешнего лета, грозы, снова отвоевывают территорию. Греметь и лить в четверг, 24 июня, будет в основном на западе и на юге.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве и столичном регионе синоптики обещают по-прежнему жаркую и сухую погоду, разве что будет немного облачно. Температура – 32-34 градуса.

Жарко и сухо будет и в северных областях – до 35 градусов, в центре также осадков не обещают, температура в Черкассах и Кропивницком – от 31 до 34 градусов.

На востоке в среднем температура будет +33, но в Харьковской и Луганской областях достигнет и 35 градусов. Гроз не будет, только немного подмочит Запорожье.

Реклама

А вот на западе и юге грозы возьмут свое сполна – лить будет во всех областях этих частей Украины, в том числе и оккупированном Крыму. Температура – 30-33 градуса.

Напомним, согласно прогнозу до конца недели, "адская" погода продержится в Украине как минимум до понедельника. Все ближайшие дни будет жара до 35 градусов, лишь на западе немного свежее. Также ожидаются периодически дожди с грозами.