Солнечно и без дождей: прогноз погоды на 30 октября (карта)

В субботу, 30 октября, погода в Украине будет теплее, чем в течение недели. Температура повысится на несколько градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
- Дождей или осадков в этот день не ожидается, однако значительно усилится ветер во всех областях Украины. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.
- Самая низкая температура воздуха будет достигать +11...+13 градусов. Ее смогут ощутить жители Сумщины, Харьковщины, Полтавщины и Луганщины.
- Чуть выше градусы прогнозируют на Юге, Севере и в Центре. Зато теплее всего в субботу будет на Западе. Столбики термометров будут показывать от +14 до +18 градусов. Ночью не будет морозов. В западных областях – +2…+4, в восточных и южных – +5…+7.
- В Киеве днем ожидается солнечная и ветреная погода. Скорость ветра на территории будет достигать 5-10 м/с. Синоптики призывают украинцев одевать теплые вещи, в частности, шапку.
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