Солнечно и тепло: прогноз погоды на 9 апреля

В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов

В центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 9 апреля, будет по-весеннему теплой почти во всех областях. Прохладный воздушный воздух прогнозируют только на севере.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Подробности

Воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов. В центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло.

В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее – + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.

В Киеве прогнозируется дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Реклама

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

Реклама

Ранее мы писали: