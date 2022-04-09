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Солнечно и тепло: прогноз погоды на 9 апреля

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9 апреля, 06:00
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В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов
В центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Коллаж "Сегодня"
В центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 9 апреля, будет по-весеннему теплой почти во всех областях. Прохладный воздушный воздух прогнозируют только на севере.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Воздух прогреется в Винницкой области. Там синоптики обещают +20...+22 градусов. В центральных, северных и восточных областях также будет солнечно и тепло.

В северных областях синоптики обещают лишь +11...+13 градусов. В западных будет несколько теплее – + 13...+15 градусов. Ветер будет двигаться в северо-западном направлении.

В Киеве прогнозируется дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

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Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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