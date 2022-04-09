Соняшно та тепло: прогноз погоди на 9 квітня

У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів

У центральних, північних та східних областях також буде сонячно та тепло. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у суботу, 9 квітня, буде по-весняному теплою майже у всіх областях. Прохолодне повітряне повітря прогнозують лише на півночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Повітря прогріється у Вінницькій області. Там синоптики обіцяють +20...+22 градуси. В центральних , північних і східних областях також буде сонячно та тепло.

У північних областях синоптики обіцяють лише +11...+13 градусів. У західних буде дещо тепліше – +13...+15 градусів. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку.

В Києві прогнозується дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6 ° тепла, вдень 12-14 °.

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Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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