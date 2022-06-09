Соратник Навального засветился в Киеве и вызвал скандал

Жданову припомнили его твиты об Украине за 2014 год

Иван Жданов (слева) на Майдане и Алексей Навальный (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов приехал в Киев и сделал селфи на Майдане Незалежности.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Реклама

"У меня была и есть жизненная задача. Свободная Россия. Свободное российское общество. И я делал и делаю все, чтобы эту цель приблизить. Война с Украиной ставит еще одну. Сделать все, что поможет эту войну остановить. Сейчас правда на стороне Украины. И те, кто поддерживает Украину, помогает эту войну остановить. Ничего не бойтесь. Война обязательно закончится. А граница России и Украины огромна. И возникнет огромное количество дел, которые нужно будет решить. Надеюсь, что это будет возможно в наше время. Я очень благодарен всем, кто сделал это возможным. Яснее понять и почувствовать все, что происходит", – говорится в подписи к фото.

Чем отличился Жданов?

Многие украинцы отреагировали негативно на информацию о том, что Ивана Жданова пустили в нашу страну и припомнили его нерадужные комментарии об Украине, которые россиянин постил в Twitter.

Реклама

Кроме того, пользователи в комментариях написали:

Реклама

"Возвращайтесь домой, мы в вас не нуждаемся. Как и в России. Наши нации ближайшие 50 лет не станут дружить снова. Мы не будем вам помогать стать свободнее";

"Если у вас есть остатки совести – уезжайте!!! Разберитесь со своей страной, к нашей не лезьте";

"Иван, а нах*я вы здесь? Вас никто не ждет и Украине вы не нужны";

"Вы приехали в Украину строить свободное российское общество и войну останавливать?! Серьезно! Лучшее, что для этого вы можете сделать – это с**баться с Украины нах*й! И не лезть сюда лет еще 100. Как вы за*бали, черти".

Судьба Навального