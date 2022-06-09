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Соратник Навального засвітився у Києві та спровокував скандал

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 червня, 15:45
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Жданову пригадали його твіти про Україну за 2014 рік
Іван Жданов (ліворуч) на Майдані та Олексій Навальний (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Іван Жданов (ліворуч) на Майдані та Олексій Навальний (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Соратник російського опозиціонера Олексія Навального Іван Жданов приїхав до Києва та зробив селфі на Майдані Незалежності.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці у Instagram.

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"У мене було і є життєве завдання. Вільна Росія. Вільне російське суспільство. І я робив і роблю все, щоб цю мету наблизити. Війна з Україною ставить ще одну. Зробити все, що допоможе цю війну зупинити. Зараз правда на боці України. І ті, хто підтримує Україну, допомагає цю війну зупинити. Нічого не бійтеся. Війна обов'язково закінчиться. А кордон Росії та України величезний. І виникне величезна кількість справ, які треба буде вирішити. вдячний усім, хто зробив це можливим. Ясніше зрозуміти та відчути все, що відбувається", – йдеться у підписі до фото.

Чим відзначився Жданов?

Багато українців негативно відреагували на інформацію про те, що Івана Жданова пустили в нашу країну і пригадали його нерайдужні коментарі про Україну, які росіянин постив у Twitter.

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Крім того, користувачі в коментарях написали:

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  • "Повертайтеся додому, ви нам не потрібні. Як і в Росії. Наші нації найближчі 50 років не дружитимуть знову. Ми не будемо вам допомагати стати вільнішими";
  • "Якщо у вас є залишки совісті – їдьте! Розберіться зі своєю країною, до нашої не лізьте";
  • "Іване, а нах*я ви тут? Вас ніхто не чекає і Україні ви не потрібні";
  • "Ви приїхали в Україну будувати вільне російське суспільство і війну зупиняти?! Серйозно! Найкраще, що для цього ви можете зробити – це з**батися з України нах*й! І не лізти сюди років ще 100. Як ви за*бали, чорти".

Доля Навального

  • 17 січня 2021 року Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де він перебував на лікуванні від наслідків отруєння. Його затримали у сірій зоні московського аеропорту Шереметьєво, після чого відправили спочатку до СІЗО, потім до в'язниці.
  • Зараз Олексій Навальний відбуває термін у 2 роки та 6 місяців у виправній колонії ІЧ-2 у Покрові у так званій справі "Ів Роше", за якою опозиціонер спочатку мав умовний термін.
  • Мосміськсуд 9 червня 2021 року визнав пов'язані з Навальним ФБК та Фонд захисту прав громадян, а також громадський рух "Штаби Навального" екстремістськими організаціями. Некомерційні організації було ліквідовано, а діяльність громадського руху заборонено.

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